Síria

Os rebeldes sírios não irão participar na nova ronda de negociações com representantes do Governo na capital do Cazaquistão, esta semana, informou hoje um porta-voz da delegação da oposição.

"Os grupos rebeldes decidiram não participar em Astana", disse Osama Abu Zeid, argumentando que um dos motivos para o boicote é o não cumprimento de "promessas relacionadas com o cessar das hostilidades".

A terceira ronda de conversações em Astana, patrocinada pela Rússia, aliada do Governo sírio, e pela Turquia, apoiante da oposição, está prevista começar na terça-feira.