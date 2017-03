Actualidade

Treze crianças foram transportadas para o hospital do Barreiro com ferimentos ligeiros devido a um incêndio, já extinto, em anexos junto à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo do Álvaro Velho, Barreiro, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

"Ocorreu um incêndio em três anexos e algum canavial, numa zona contígua à escola. Não atingiu o edifício escolar, mas devido ao fumo muito intenso foi necessário evacuar a escola num total de 900 alunos, que foram deslocados para um local seguro por indicação da Proteção Civil", disse à Lusa Bruno Loureiro, adjunto de comando dos bombeiros Sul e Sueste, do Barreiro.

O incêndio ocorreu às 08:52, segundo disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, num zona de anexos que fica situada junto à vedação da escola, perto do pavilhão desportivo do estabelecimento.