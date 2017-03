Pumpkin

Agenda de atividades para famílias com nova imagem e mais funcionalidades

Com mais de 250 mil visitas por mês e propostas para todas as idades, a Pumpkin é considerada a agenda de atividades para crianças e famílias mais completa do País. Mas nem sempre foi assim.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

O site nasceu em 2010 quando o holandês Frank de Brabander e a portuguesa Mariana Pessoa escolheram viver em Portugal. Com um cenário pós-crise económica pouco favorável, o casal apostou num negócio próprio e criou «uma plataforma de pedidos de serviços para famílias» que não resultou. No entanto, foi a partir dessa ideia que perceberam o que as famílias portuguesas queriam mesmo saber: «atividades para fazerem ao fim de semana com os filhos e se fossem gratuitas ainda melhor». Hoje, além de a Pumpkin ser o seu trabalho a full-time, ainda dão emprego a mais duas pessoas e o site não para de crescer. A mais recente novidade é a imagem e otimização para telemóvel, mas há muito mais na “nova” Pumpkin, como a secção de gravidez; parcerias com especialistas como a Oficina da Psicologia; e eventos com georeferenciação e filtros por idades. Além disso, divulgam, de forma gratuita, eventos enviados por diferentes organizações. Chegam a receber 50 pedidos por dia. Para breve pode estar uma app, mas sempre com a mesma missão: «promover a felicidade das famílias».