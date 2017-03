Mansões de luxo

Quer ganhar €9.400 por mês e (ainda) viajar?

São três meses, 12 casas de sonho, despesas de viagens incluídas e aproximadamente €9.400 de salário. Se tudo o que leu lhe agradou, saiba que pode candidatar-se ao lugar até 30 de março com o envio de um “simples” vídeo com duração de um minuto.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A oferta de trabalho, já apelidada de “a melhor do planeta”, é da Thirdhome, um site onde proprietários de casas de luxo registam as suas mansões para poderem desfrutar de férias em outros imóveis, também eles de luxo. Há casas em destinos que vão desde a Indonésia até ao Havai, passando pelo Caribe e pela Costa Rica. De acordo com a descrição da vaga, o candidato ideal deve apreciar uma vida de luxos, ter experiência com viagens, escrever bem e usar as redes sociais, ser eloquente e ainda ter capacidade para falar em frente a uma câmara. Passaporte em dia, carta de condução internacional, disponibilidade para viajar por três meses e ter mais que 18 anos são outros dos requisitos obrigatórios. Para se candidatar, é preciso enviar um vídeo com duração de um minuto (bestjobontheplanet@thirdhome.com) a explicar porque você é a melhor pessoa para ocupar o cargo. «Pense fora da caixa, o seu vídeo é o seu currículo para este trabalho», aconselha a empresa norte-americana. Recorde-se que este terá a tarefa de registar por escrito e fotografia a experiência, assim como alimentar um blogue com textos e vídeos e partilhar conteúdos nas redes sociais. Apesar de a empresa ser norte-americana, não há nenhuma menção sobre a nacionalidade e residência, o que permite que qualquer pessoa, em qualquer ponto do mundo, se inscreva para esta aliciante oferta laboral. E se não quer ir sozinho, pode sempre levar companhia. Apesar de a plataforma de casas de luxo Thirdhome só assegurar as despesas do selecionado, não fecha a porta a que este leve uma pessoa consigo.