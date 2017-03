Actualidade

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário aumentaram 6,3% em janeiro face ao mesmo mês de 2016, para 446 milhões de euros, com os mercados comunitários a subirem 6% e os não comunitários 9%, anunciou hoje a associação setorial.

Destacando o "excelente arranque" do setor em 2017, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) adianta que as exportações de matérias-primas têxteis subiram 8,3%, as de vestuário e acessórios 6,4% e as de têxteis lar e outros artigos têxteis confecionados cresceram 2,2%.

No primeiro mês do ano, Espanha, Alemanha, Itália e Holanda foram os mercados comunitários que mais se destacaram pelo maior crescimento absoluto: as exportações setoriais para Espanha aumentaram 4%, para a Alemanha subiram 11%, para Itália cresceram 16% e para a Holanda evoluíram 15%, em termos homólogos.