Actualidade

O número de venezuelanos que pediram refúgio no estado brasileiro de Roraima, no norte do Brasil, cresceu 22.122% nos últimos três anos, segundos dados da polícia federal (PF) divulgados hoje pela imprensa brasileira.

A polícia federal brasileira referiu que em 2014 houve só nove solicitações de refúgio de venezuelanos, enquanto no ano de 2015 os pedidos subiram para 230 e, em 2016, chegaram a 2.230.

O aumento no número de pedidos de refúgio no Brasil coincide com o agravamento da crise económica no país governado pelo Presidente Nicolás Maduro.