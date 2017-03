Música

O Hard Rock Internacional volta a dar a oportunidade a todos os aspirantes a músicos de mostrarem o seu talento no palco do Hard Rock Stadium.

Nesta edição do Hard Rock Rising mais de 125 Cafes, Hotéis e Casinos do Hard Rock recebem os beats dos participantes., incluindo o Hard Rock Cafe Lisboa.

As inscrições para a batalha musical do ano terminam a 30 de março em HardRockRising.com.

O grande vencedor da sétima edição da batalha de bandas mundial terá a oportunidade de atuar no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens

Os artistas em competição lutam pela oportunidade de atuar ao vivo durante um intervalo no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Florida, e por um videoclipe no valor de 20.000 dólares (aproximadamente 19.000€) produzido por profissionais, que será adicionado ao sistema de vídeo internacional dos Hard Rock Cafes. Os vencedores regionais vão receber um pack de instrumentos da marca Fender, 1000 CDs / DVDs da Bison Disc com gravação e vídeo e terão ainda a possibilidade de serem nomeados Hard Rock Rising's Global Artist of the Year. Já aos vencedores locais será oferecido um prémio monetário no valor de 1.000 dólares.

Depois de efetuarem o registo no site da competição, os participantes vão receber uma hiperligação para poderem divulgar a sua inscrição e incentivar ao voto online dos seus fãs. O concorrente que receber o maior número de votos, entre os dias 1 e 6 de maio, tornar-se-á no wildcard “winner” local, ficando automaticamente selecionado como um dos finalistas do estabelecimento da marca que escolheu no momento da candidatura.

Além do wildcard “winner”, um painel de júri designado pelo Hard Rock Cafe Lisboa selecionará como semi-finalistas outras três bandas que atuarão no espaço do antigo Cinema Condes, dia 24 de maio.

Seguidamente, um painel de profissionais da indústria de música internacional reduzirá os vencedores locais das diversas cidades a quatro finalistas regionais e, por fim, a um vencedor global.

Prémios

• Vencedor Hard Rock Cafe Lisboa

o 1.000 dólares

o Oportunidade de seguir para a próxima etapa e ser eleito Regional Winner

• Vencedores Regionais

o Pack de instrumentos da marca Fender

o 1000 CDs/DVDs da Bison Disc com gravação e vídeo

o Oportunidade de competirem para a final e serem eleitos Hard Rock Rising's Global Artist of the Year

• Grande vencedor – Global Artist of the Year

o Atuação no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Florida

o Videoclip no valor de 20.000 dólares (aproximadamente 19.000€), produzido por profissionais, a ser inserido no sistema de vídeo internacional dos Hard Rock Cafes