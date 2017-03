Operação Marquês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse hoje que vai responder a todas as questões colocadas pelo Ministério Público, reafirmando que está a ser alvo de uma campanha maldosa e difamatória, com notícias colocadas nos jornais mas sem apresentar factos.

À entrada no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIP), em Lisboa, onde hoje vai ser interrogado no âmbito da "Operação Marquês", José Sócrates disse aos jornalistas que irá responder a todas as questões que lhe forem colocadas.

O interrogatório a Sócrates - indiciado por corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais - deverá incidir sobre os últimos elementos dos autos relacionados com os negócios da Portugal Telecom e com a transferência de vários milhões de euros do Grupo Espírito Santo para o empresário Carlos Santos Silva.