Actualidade

A idosa acusada de matar outra à bengalada num lar de Ourique foi hoje julgada, em Beja, com a acusação e a defesa a alegarem que deve ser condenada por homicídio simples e internada por ser inimputável.

A arguida, de 70 anos, que sofria à data do crime, em 2016, e sofre de psicose crónica e é acusada do crime de homicídio qualificado, punível com pena de prisão de 12 a 25 anos, foi hoje julgada no Tribunal de Beja, por um coletivo de juízes, num processo com uma única sessão.

Após lida a acusação, a cargo do Ministério Público (MP), a arguida não quis prestar declarações, foram ouvidas as testemunhas, feitas as alegações finais e marcada a leitura do acórdão para dia 21 deste mês, às 09:30, no Tribunal de Beja.