Actualidade

O Centro Documental Raiano (CDR) vai disponibilizar mais de 11 mil livros, 230 coleções de revistas e milhares de documentos classificados em mais de 600 temáticas relacionadas com medicinas naturais e agricultura biológica.

A vila de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, inaugura no dia 22 um centro de documentação que vai estar ao serviço da agricultura biológica e das medicinas naturais, e que resulta do trabalho e da carreira profissional de mais de 30 anos do cientista francês Jean Claude Rodet.

"Trata-se de uma mais-valia significativa para a nossa estratégia e aposta em Idanha-a-Nova em investir na economia verde e na produção alimentar biológica e biodinâmica. O Jean Claude e a Francine [esposa] saíram do Canadá e escolheram há cerca de dois anos Idanha-a-Nova para viver", disse hoje à agência Lusa o presidente do município local, Armindo Jacinto.