Sindicato

Cerca de 70% dos funcionários do Estado Português nos postos consulares e diplomáticos no Brasil estão parados hoje, no primeiro dia da greve que deve durar até quinta-feira, disse a sindicalista Rosa Ribeiro.

"Aproximadamente 70% dos trabalhadores aderiram à greve", disse à Lusa a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas (STCDE).

Rosa Ribeiro fez o balanço do primeiro dia de greve dos funcionários do serviço periférico externo do Governo português no Brasil, que se deve estender até quinta-feira.