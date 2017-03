Série

Há muitos anos que andávamos a tentar que o Ed Sheeran entrasse na série, de forma a surpreendermos a Maisie [Williams, atriz por sinal fã do cantor britânico] e este ano finalmente conseguimos», anunciou David Benioff no festival de cinema SXSW, no Texas. A novidade foi depois replicada pelo cantautor na sua conta oficial do Twitter.