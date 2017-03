Actualidade

O regulador da energia dá 'luz verde' ao plano de investimento da EDP Distribuição para os próximos cinco anos, num montante de 511 milhões de euros, mas propõe uma redução em cerca de 10% para não ter impacto nas tarifas.

No parecer hoje divulgado, "a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) considera que o operador da rede nacional de distribuição de eletricidade deve reformular a proposta no sentido de reduzir o total do investimento proposto em cerca de 10% [...] num montante da ordem dos de 50 milhões de euros (a custos primários)".

Nesse sentido, a EDP Distribuição deverá adiar "em um ou dois anos a calendarização da entrada em exploração de um conjunto de projetos de investimento que não sejam urgentes", propõe o regulador da energia como forma de conseguir que não tenha qualquer impacto nos preços finais pagos pelos consumidores na conta da eletricidade.