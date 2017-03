BES

Os lesados do papel comercial do BES receberão nas próximas semanas os documentos com a proposta de solução e os que aceitarem deverão receber a primeira indemnização até julho, segundo o grupo de trabalho criado para este tema.

"O grupo de trabalho estima poder estar em condições de promover a consulta inicial ao universo de destinatários do modelo de solução sobre a aceitação ou rejeição deste [modelo de solução] entre o final de março e o início de abril de 2017", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Ainda na nota de imprensa é dito que, se houver uma "vontade maioritária de aceitação do modelo de solução", haverá então um "procedimento individualizado de adesão, que deverá decorrer no mês de maio". Ou seja, é nessa data que será apresentado o contrato de adesão a cada cliente lesado.