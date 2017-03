Actualidade

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) deu hoje parecer a um conjunto de alterações propostas pelo Governo à participação portuguesa nas operações de vigilância marítima no Golfo da Guiné, no âmbito da Iniciativa Mar Aberto.

De acordo com o comunicado divulgado pela Presidência da República no final da reunião, que decorreu na Base Aérea n.º1, em Sintra, o CSDN "deu parecer favorável às alterações a introduzir na iniciativa Mar Aberto".

As alterações aprovadas incluem o empenhamento do navio reabastecedor Bérrio, até 121 militares, e a participação de um navio hidrográfico em substituição de um navio de patrulha oceânico por um período de 90 dias, disse à Lusa fonte do ministério da Defesa.