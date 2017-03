Operação Marquês

A ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, será quarta-feira interrogada pelos procuradores do Ministério Público que investigam a 'Operação Marquês', disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Sofia Fava é arguida desde abril de 2016 e está indiciada dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

No mesmo dia, Diogo Gaspar Ferreira, antigo presidente da empresa gestora do empreendimento Vale do Lobo, outro dos 25 arguidos do processo, será ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).