Actualidade

O lateral-direito Nelson Semedo vai falhar por lesão o encontro do Benfica com o Belenenses, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciaram hoje os 'encarnados'.

O internacional português sofreu, de acordo com o Benfica, um "traumatismo do joelho esquerdo com ferida contusa suturada".

No 'onze' para a partida com o Belenenses, Nelson Semedo, que é o jogador mais utilizado por Rui Vitória esta temporada, vai ser substituído no lado direito da defesa por André Almeida.