Actualidade

Fascinado com o fenómeno da luz marinha, o cozinheiro espanhol Ángel León empenhou-se em tentar reproduzir essa ocorrência natural num prato e, "pela primeira vez na história, as pessoas vão comer luz do mar".

O chefe do restaurante 'Aponiente' (Cádiz, Andaluzia, com duas estrelas do guia Michelin) foi surpreendido, numa noite enquanto pescava lulas, com o fenómeno da bioluminescência, que ocorre para os machos atraírem as fêmeas ou para os seres fugirem de predadores, segundo explicou.

Dedicou-se então a investigar esta ocorrência, em que o mar adquire uma cor azul brilhante, e descobriu uma espécie de caranguejos que produzem esta luz.