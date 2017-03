Brexit

A Câmara dos Comuns rejeitou hoje as duas emendas propostas pela Câmara dos Lordes à proposta de lei para notificar a União Europeia da saída do Reino Unido.

A emenda que comprometia o governo a proteger os direitos dos cidadãos europeus residentes no país foi rejeitada por 335 votos contra e apenas 287 a favor, uma diferença de 48 votos.

A vantagem foi garantida não só pela maioria parlamentar do partido Conservador, mas também de alguns deputados trabalhistas, do deputado do UKIP, Douglas Carswell, e dos deputados do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte.