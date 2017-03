Actualidade

A Turquia decidiu hoje a suspensão das relações, ao mais alto nível, com a Holanda, anunciou, em Ancara, o vice-primeiro-ministro turco, Numan Kurtulmus.

"Foi decidido que até que as nossas exigências sejam respeitadas, o embaixador da Holanda não será autorizado a regressar", disse Kurtulmus à imprensa, no final de uma reunião do Governo turco.

Em causa está a exigência turca da realização de comícios com a comunidade turca residente na Holanda para promover o voto na reforma constitucional que confere acrescidos poderes executivos ao Presidente Recep Erdogan.