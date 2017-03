Actualidade

O Benfica manteve hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Belenenses, por 4-0, no jogo que encerrou a 25.ª jornada.

O português André Almeida (12 minutos), o grego Mitroglou (52), o argentino Salvio (60) e o brasileiro Jonas (90+1) marcaram os golos dos 'encarnados', que somaram a sexta vitória consecutiva no campeonato e mantiveram a liderança da prova, com 63 pontos, mais um do que o FC Porto, que ocupava provisoriamente o primeiro lugar.

O Belenenses, que não perdia há seis jogos, mantém-se na 10.ª posição, com 32 pontos.