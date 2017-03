Brexit

A proposta de lei para autorizar o Governo a notificar a União Europeia da saída do Reino Unido foi hoje aprovada pelo parlamento britânico, após a derrota na Câmara dos Lordes na votação de duas alterações.

As duas emendas pretendiam inserir no texto da lei um compromisso do Governo para que oferecesse garantias aos cidadãos europeus residentes no Reino Unido e uma obrigação de apresentar a escrutínio o acordo que resulte das negociações com Bruxelas sobre a futura relação com a UE.

Porém, após a rejeição destas emendas pela Câmara dos Comuns hoje à tarde, a maioria dos lordes entendeu existir pouca margem para conseguir cedências do governo e inverter o sentido de voto da câmara baixa, onde o partido Conservador tem a maioria dos assentos.