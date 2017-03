Operação Marquês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse hoje não ficar "nada espantado" se o Ministério Público adiasse novamente a conclusão do inquérito "Operação Marquês", observando que, após 44 meses de investigação, ainda não lhe apresentaram "nenhuma prova".

"Não me espantaria nada que adiassem outra vez [a conclusão do inquérito]", disse José Sócrates à saída do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), onde hoje foi foi interrogado, pela terceira vez, pelos procuradores do Ministério Público que dirigem a investigação.

O antigo líder do PS considerou "absolutamente escandaloso" que o MP "possa não respeitar os prazos" processuais que "estão nos códigos e que é igual para todos".