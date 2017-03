Actualidade

Pelo sexto dia consecutivo, centenas de guatemaltecos saíram à rua para exigir justiça para as 40 meninas mortas num incêndio num centro de menores, em que alegadamente sofriam agressões sexuais e físicas.

Sob o tema "Foi o Estado", os manifestantes reuniram-se na Praça da Constituição da capital da Guatemala, onde foi erguido um altar em honra das vítimas e que se tornou um local de peregrinação.

Com música de violoncelos, violinos e baixos, o movimento artístico "Orquestra tocando almas na Praça" pediu a renúncia do Presidente do país, Jimmy Morales.