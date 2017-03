Actualidade

O realizador brasileiro Kléber Mendonça Filho estreia esta semana em Portugal o filme "Aquarius", sobre a resiliência de uma mulher e de um apartamento, que é também um retrato sobre a memória e sobre um país.

Protagonizado por Sónia Braga e rodado no Recife, "Aquarius" é a segunda longa-metragem de Kléber Mendonça Filho e que lhe consolidou fama internacional, aos 49 anos.

Parte desse sucesso do filme deve-se à personagem Clara, uma jornalista reformada que se recusa a sair do apartamento de um pequeno prédio junto ao mar, ameaçado de demolição por pressões de uma imobiliária. Outra parte do sucesso deve-se à forma como a crítica internacional e o público acolheram esta história, contou o realizador à agência Lusa.