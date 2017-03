Índico

Um sismo de magnitude 6 atingiu hoje o sul do arquipélago de Nicobar, situado no oceano Índico, a norte da ilha indonésia de Sumatra, sem que as autoridades tivessem registado danos ou fosse emitido alerta de tsunami.

O serviço geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica mundial, localizou o hipocentro a dez quilómetros de profundidade no leito marinho.

O mesmo organismo situou o abalo a 238 quilómetros de Misha, nas Ilhas Nicobar, e a 341 quilómetros de Banda Aceh, no extremo norte de Sumatra.