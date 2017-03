Actualidade

O Festival Literário da Madeira inicia-se hoje, com a jornalista e escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, Nobel da Literatura, e fecha no sábado com o Prémio Pessoa Frederico Lourenço e o norte-americano Adam Johnson, vencedor do Pulitzer.

Organizado pela Eventos Culturais do Atlântico, o Festival Literário da Madeira é este ano dedicado ao tema "Literatura e a Web - entre o medo e a liberdade", tendo como palco o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

A sessão de abertura, hoje às 18:00, tem prevista a presença de Svetlana Alexievich, numa conversa com o jornalista Luís Caetano, da Antena 2, que toma a experiência da autora, dos testemunhos que procurou e recolheu ao longo do seu percurso - testemunhos de guerra, de morte e de destruição, testemunhos de sobrevivência - para a pergunta que norteia o encontro: "Haverá algo mais assustador do que o homem?".