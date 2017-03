Actualidade

A fadista Mísia, a celebrar 25 anos de carreira, inicia hoje uma "residência artística" no Museu do Fado, em Lisboa, e inaugura a exposição de fotografia "Por trás do espelho quem está", de C.B. Aragão.

Hoje, às 19:00, no âmbito, da "residência artística", sob o mote "A música e as palavras", tem lugar uma conversa com Mísia, criadora de temas como "Liberdades poéticas" e "Duas luas".

Quanto à "residência artística", Mísia "pretende encontrar-se com o seu público para sessões íntimas, ao final da tarde, que cruzarão histórias de carreira, conversas sobre os seus álbuns, referências e interpretações de temas chave" da sua discografia.