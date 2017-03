Actualidade

O diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar disse hoje que a distribuição de verbas do Orçamento do Estado pelas faculdades não é feita de "forma homogénea", acusando o ministro do Ensino Superior de "mandar umas bocas ofensivas".

Em declarações à agência Lusa, o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), António Sousa Pereira referiu, que "o orçamento da Universidade do Porto entre 2004 e 2014 diminuiu cerca de 12%, mas a área da saúde teve uma redução entre 30 a 40% do financiamento por aluno", algo que diz contrastar com outras áreas.

O diretor explicou que a distribuição de verbas do Orçamento do Estado é baseada num histórico de alunos que data de 2004/2015, sendo que ao longo dos anos umas faculdades viram o número de alunos aumentar e outras diminuir, nomeadamente aquando da implementação do processo de Bolonha.