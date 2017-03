Actualidade

A 'startup' portuguesa Feedzai, conhecida por operar na deteção de fraudes nos pagamentos com cartões de crédito, superou os 130 milhões de dólares (cerca de 122 milhões de euros) em contratos em 2016, duplicando assim o seu crescimento.

Em 2016, a 'startup' (nova empresa com rápido potencial de crescimento), que se apresenta como líder na área de inteligência artificial, ultrapassou também a barreira dos 35 milhões de dólares (cerca de 33 milhões de euros) em vendas e para 2017 tem já vários objetivos: a contratação de 200 pessoas, a duplicação das vendas e a abertura em novas geografias.

O forte crescimento da Feedzai em 2016 levou a empresa a recrutar especialistas na área de engenharia e 'data science' (ciência de dados), atingindo no final do ano passado os 150 colaboradores, mais 70 do que no ano anterior, mas em 2017 o número de contratações voltará a subir, sendo o recrutamento de talentos um dos grandes desafios.