10 Junho

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebram-se este ano no Porto e no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, informa hoje o Diário da República.

De acordo com o despacho publicado em Diário da República, é designado "o Porto como sede das comemorações, em 2017, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, estendendo-se as celebrações às comunidades portuguesas no Rio de Janeiro e em São Paulo".

Fonte da Presidência da República adiantou à agência Lusa que em 09 e 10 de junho as comemorações decorrem no Porto, devendo Marcelo Rebelo de Sousa viajar ainda no dia 10 para o Brasil, regressando a Lisboa no dia 12 de junho.