Actualidade

O sindicato dos enfermeiros portugueses anunciou hoje uma greve geral nacional de 40 horas nos dias 30 e 31 de março.

O sindicato exige as 35 horas de trabalho semanais para todos os enfermeiros, a reposição do pagamento das horas de qualidade e o pagamento de 700 mil horas extraordinárias em dívida.

Segundo o presidente do sindicato, José Carlos Martins, haverá no dia 22 de março uma reunião com o ministro da saúde, que será "determinante" para concretizar ou não a greve.