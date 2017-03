'Shades of Blue'

Jennifer Lopez está de volta com a segunda temporada de Shades of Blue. A detetive Harlee Santos vai continuar o seu caminho no fio da navalha, entre a fidelidade à sua esquadra e ao seu chefe, o Tenente Matt Wozniak (Ray Liotta) e o compromisso que assumiu com o FBI de ser informadora.

A nova temporada de Shades of Blue promete igualmente debruçar-se mais sobre os segredos do passado de Harlee e sobre a sua relação com a filha, Cristina (Sarah Jeffery). Shades of Blue T2 estreia em exclusivo no TVSéries, a 17 de março, sexta-feira, às 22h30.