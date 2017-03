Actualidade

O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, negou hoje que seja intenção do Governo criar um novo banco de financiamento ao microcrédito e às pequenas e médias empresas na sequência da resolução do Novo Banco.

"Não há necessidade porque o mercado financeiro do microcrédito é muito pequeno e não tem escala para termos um banco com a dimensão do Novo Banco, que tem custos elevadíssimos e não funciona", disse Olavo Correia.

O banco central cabo-verdiano (BCV) anunciou na quarta-feira a resolução e venda à Caixa Económica de Cabo Verde de parte da atividade do Novo Banco, uma instituição de capitais quase exclusivamente públicos, com cerca de 13.200 depositantes, 60 trabalhadores e vocacionado para a economia social e o microcrédito.