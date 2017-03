Actualidade

A prática desportiva intensa e a competição na adolescência provocam alterações no coração dos atletas, conclui um estudo da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), divulgado hoje, que alerta para a necessidade de maior acompanhamento médico.

A investigação, conduzida pelo docente Joaquim Castanheira, do Departamento de Fisiologia Clínica, no âmbito da sua tese de doutoramento, intitula-se "Participação Desportiva, Crescimento, Maturação e Parâmetros Ecocardiográficos em Jovens Masculinos Peri-Pubertários" e é hoje à tarde apresentada em livro.

Segundo um comunicado da ESTeSC, o estudo detetou "diferenças significativas no tamanho, espessura das paredes e massa ventricular esquerda entre jovens desportistas e não desportistas, por um lado, e entre atletas de uma modalidade de nível local e de nível internacional, por outro, relacionando as diferenças encontradas com a prática de treino intensivo e de competição".