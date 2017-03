Actualidade

O Governo dos Açores anunciou hoje que demonstrou insatisfação ao Conselho de Administração do banco Santander Totta, na sequência da redução "inexplicável" do financiamento às empresas.

"A dissolução do Banif e a sua integração no banco Santander Totta teve também implicações significativas no financiamento das empresas que importa não esquecer", afirmou o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, na abertura do debate do Plano e Orçamento dos Açores para 2017, na Assembleia Legislativa Regional, na Horta, ilha do Faial.

Sérgio Ávila referiu que "o Banif, pelas suas origens, tinha uma significativa quota de mercado na região e constituía-se como um fator muito importante de dinamização da atividade empresarial regional, não tendo sido, é bom lembrar, a sua atividade com as empresas dos Açores e nos Açores que originou qualquer problema que levou à sua extinção".