Actualidade

Duas pessoas morreram e 1.222 outras foram afetadas na sequência de um surto de cólera que eclodiu em janeiro em Moçambique, disse hoje a diretora-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.

"É uma situação preocupante, na medida em que se trata de uma epidemia que exige um controlo constante", disse Benigna Matsinhe, em conferência de imprensa, acrescentando que, devido à gravidade da situação, as autoridades ativaram os centros de assistência médica nos pontos mais afetados.

As mortes foram registadas na província de Tete, centro do país, e na cidade Maputo, no sul, e o maior número de casos de cólera foi registado em Nampula, 454 doentes dos 1.222.