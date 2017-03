Actualidade

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse hoje que o caso de "doença dos legionários" detetado numa fábrica na Maia, Porto, está "controlado e mitigado", e indicou que estão a ser tomadas "medidas cautelares".

"As medidas cautelares estão a ser tomadas. Penso que é um caso relativamente controlado e mitigado e, portanto, aguardaremos as informações que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério do Ambiente irão divulgar nos próximos dias", afirmou o governante.

Falando aos jornalistas à margem da cerimónia de apresentação dos novos centros de saúde para Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento, admitiu, contudo, não ter "mais nenhuma informação do que aquela que foi publicitada ontem [segunda-feira]".