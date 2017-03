Actualidade

Um incêndio deflagrou às 11:50 de hoje no parque da Interecycling, empresa de reciclagem de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico do concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, cerca das 12:30 iam 18 veículos dos bombeiros a caminho da empresa, situada no Parque Industrial do Lajedo.

Já a 10 de setembro de 2015, o parque da empresa tinha sido afetado por um incêndio.