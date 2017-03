Instalação

‘Vê o Mundo com Outros Olhos’ é o mote da campanha que a FNAC preparou para assinalar 19 anos em Portugal. Com este mote inaugurou uma inovadora instalação no Village Underground Lisboa, com 400 livros, 400 DVD e 500 CD e Vinis, que ao longo dos tempos, permitiram ver o mundo com outros olhos.

“O mundo está a mudar. Levantam-se muros, extremam-se posições e bate-se a porta à tolerância. Num tempo em que todos julgam estar certos e ninguém crê estar errado, aprende a ver o mundo com outros olhos. Por cada fronteira fechada, abre um LIVRO. Por cada verdade escondida, vê um FILME. Por cada voz silenciada, põe a MÚSICA nas alturas. Soma à tua a visão de grandes artistas. Dos rebeldes que fazem da imaginação a sua maior arma e que encontram na arte a mais pura forma de liberdade. Porque para desligar o ódio e o preconceito, é preciso ligar novos pontos de vista. E se queres tornar o mundo num lugar melhor, começa a vê-lo com outros olhos”.

Para estimular uma maior adesão às diferentes expressões culturais, além da instalação é também apresentado o FNACFOTOGRAM, um concurso de fotografia no Instagram, desenvolvido pela FNAC em parceria com a Huawei, que desafia todos a mostrarem a sua visão do mundo. O prémio deste passatempo será um Huawei P10.

A FNAC é um dos principais veículos de livre acesso à cultura, quer pela experiência de loja e vasta gama cultural que disponibiliza, quer pelos eventos culturais e aproximação aos autores e artistas que proporciona diariamente. De destacar que, ao longo de 2016, a FNAC promoveu mais de 11.000 eventos culturais e de entretenimento nos seus 19 fóruns, de norte a sul do país e na Madeira. Em 2017, a FNAC vai continuar a apostar na promoção cultural e no desenvolvimento do talento nacional.