Música

A segunda edição do Arraial de St. Patrick’s troca a Carpintaria de São Lázaro pelo Museu da Carris para uma noite de homenagem ao padroeiro da Irlanda. Este ano, as hostes estão a cargo de três nomes bem conhecidos da nossa música. A programação apresenta as atuações de Paus, de The Legendary Tiger Man e dos D’Alva. Algumas iniciativas características da marca Jameson também estarão presentes.

O evento está agendado para as 19h do próximo dia 17 de março. Até aproximadamente à meia-noite pode celebrar a amizade como ela merece - de forma genuína - sempre acompanhada pela gastronomia da Food Truck da Jameson e pelas diferentes sugestões de consumo daquela bebida - como é por exemplo o caso do Ginger & Lime.

6ª edição limitada para o dia

A Jameson Irish Whiskey volta a celebrar a sua origem com o lançamento da 6ª garrafa de edição limitada dedicada ao dia de St. Patrick’s. Este ano, a criação ficou a cargo de Steve McCarthy, um ilustrador e designer de Dublin, e insere-se no conceito ‘Sine Metu’.

Este rótulo remete-nos para a Irlanda do século XV, com um dos seus principais símbolos: chance your arm. Esta expressão vem do confronto final entre “Black James” Butler e Gearóid Fitzgerald, líderes de duas das maiores famílias dinásticas da Irlanda Medieval, na qual uma se encontrou barricada por detrás da porta da Catedral de St. Patrick’s, em Dublin.

O desfecho prometia ser sangrento, mas Fitzgerald abriu um buraco na porta e estendeu a mão em sentido de tréguas, que em vez de ser cortada por uma espada, foi apertada pelo seu arqui-inimigo. Hoje, a expressão simboliza o encorajamento de enfrentar o desconhecido.

Local: Museu da Carris, em Lisboa

Horário: 17 de março, das 19h às 00h