Actualidade

O partido no poder em Cabo Verde quer que os intervenientes no processo do Novo Banco sejam responsabilizados civil e criminalmente pela "gestão danosa e pouco criteriosa" da instituição, alvo de resolução pelo banco central.

"Há indícios claros que a gestão (do Novo Banco) não foi feita de forma correta. Se foi feita uma gestão pouco criteriosa, com dinheiro de todos nós, em que continuou durante seis anos sem que fossem tomadas medidas corretivas e nem que os responsáveis fossem chamados a capítulo, nós consideramos que, agora, mais do que política, deve haver uma responsabilização civil e criminal", disse hoje, em conferência de imprensa, Miguel Monteiro, secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD).

O banco central cabo-verdiano (BCV) anunciou na quarta-feira a resolução e venda à Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) de parte da atividade do Novo Banco (NB), uma instituição de capitais quase exclusivamente públicos, com cerca de 13.200 depositantes, 60 trabalhadores e vocacionado para o financiamento da economia social e o microcrédito.