Actualidade

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio revela que António Guterres ficou "absolutamente à rasca" por ter anunciado a candidatura a Belém à margem do PS, mas defende que foi a forma de "manter a independência até ao fim".

Esta é uma das revelações feitas pelo antigo chefe de Estado (1996-2006) no segundo volume da sua biografia política, da autoria do jornalista do Expresso José Pedro Castanheira e que será lançado pela Porto Editora em 20 de março e apresentado em 07 de abril.

No livro, de 1063 páginas e que abrange o período da presidência da Câmara de Lisboa e os dez anos em Belém, Sampaio afirma que foi o seu amigo Nuno Brederode Santos que o desafiou a avançar mais cedo do que pretendia, alegando que o PS se preparava para apoiar outro candidato.