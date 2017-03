Desporto

O filme 'Eusébio - História de uma lenda', a estrear nos cinemas a 23 de março, coloca o antigo futebolista a contar a sua história, algo que diferencia este documentário de todas as homenagens já feitas.

"É algo que projetámos juntos. A grande diferença é ele a contar a vida dele. É ele que segue o percurso da criança até conquistar o mundo", assinalou o realizador Filipe Ascensão, sublinhando o carisma de Eusébio.

Com a estreia do documentário marcada para a próxima semana, três anos depois da morte de Eusébio, em 2014, vítima de paragem cardiorrespiratória, aos 71 anos, o filme sobre a vida do antigo jogador do Benfica foca a parte desportiva e um lado íntimo.