Actualidade

O mercado de café português subiu 3,7% no ano passado, face a 2015, para 484 milhões de euros, disse hoje à Lusa a secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), Cláudia Pimentel.

A responsável falava à Lusa no âmbito do XI Encontro Nacional do Setor Torrefator, subordinado ao tema "tendências internacionais do consumo de café", que decorre esta tarde em Lisboa e onde vai ser apresentado um estudo sobre as tendências na Europa ocidental e na Ásia.

Cláudia Pimentel adiantou que as expectativas para este ano são "de o consumo continuar a crescer".