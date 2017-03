Actualidade

O preço da água do Alqueva para rega vai baixar entre 20% e 33% e os agricultores já poderão beneficiar das novas tarifas na campanha de rega deste ano, anunciou hoje o ministro da Agricultura.

"Tal como tinha prometido", o preço da água do Alqueva para rega vai baixar, o que permitirá garantir "melhores condições de competitividade e rendimento para os agricultores" beneficiários do projeto, disse Luís Capoulas Santos à agência Lusa, após ter presidido a uma reunião do Conselho para o Acompanhamento do Regadio de Alqueva, hoje, em Beja.

A redução do preço, que vai variar entre 20% e 33%, "consoante se trate de fornecimento em alta ou em baixa pressão", vai permitir aos agricultores reduzirem os custos com a água, que é "um dos mais importantes fatores de produção", frisou.