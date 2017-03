Actualidade

Dois bombeiros sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio que deflagrou no parque da empresa de reciclagem de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico Interecycling, em Tondela, disse o segundo comandante distrital.

De acordo com Rui Nogueira, dois elementos dos Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros sofreram ferimentos ligeiros, com um deles a ser assistido no local pelos meios do INEM.

Já o outro operacional "foi transportado para o Hospital de Viseu", acrescentou.