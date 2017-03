Actualidade

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral garantiu hoje que não há risco de falência da entidade e que tem atualmente recursos para fazer face às responsabilidades perante os seus associados.

"A questão mais chocante para nós foi a afirmação de uma espécie de falência relativamente a esta associação. Estamos perante uma afirmação que não corresponde à realidade e é bom que afirmemos isso com veemência, é alarmista, não ajuda o movimento mutualista, o setor financeiro português, não ajuda os portugueses e as portuguesas e não ajuda os associados e as associadas", afirmou António Tomás Correia em conferência de imprensa, na sede da Associação Mutualista em Lisboa.

O responsável afirmou ainda que, ao final da manhã de hoje, a maior associação mutualista de Portugal tinha recursos para fazer face às responsabilidades perante os seus mais de 600 mil associados.