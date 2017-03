Actualidade

A Turismo do Centro vai apresentar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) um novo 'website' focado nos produtos turísticos das oito comunidades intermunicipais da região, disse hoje o presidente desta entidade, Pedro Machado.

"Será um 'site' mais dinâmico, mais contemporâneo, mais fácil de consultar e com mais informação trabalhada ao nível de todo o território, que era uma pecha que nós tínhamos", disse hoje à agência Lusa o presidente da entidade regional, que estará representada na BTL, de quarta-feira a domingo, com um stand de 620 metros quadrados.

O stand, que é maior do que o da edição de 2016, irá ter espaços definidos para as oito comunidades intermunicipais que agrupam os cem municípios que fazem da Turismo do Centro a maior região turística nacional.