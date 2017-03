Actualidade

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) defendeu hoje a necessidade de a macrorregião do Sudoeste Europeu (RESOE), que inclui agora a Cantábria, fazer 'lobby' junto da Europa em defesa de interesses comuns.

"Nós temos que ter a capacidade de 'lobby', mostrar a diferença, mostrar o interesse em que seja possível trabalhar em conjunto e mostrar massa crítica e escala (...) de visibilidade na Europa que de outra forma não teríamos", afirmou à Lusa Fernando Freire de Sousa

O presidente da CCDR-N falava à Lusa à margem da cerimónia, em Vigo, de integração formal da região espanhola da Cantábria à RESOE que inclui já as regiões portuguesas do Norte e Centro e as espanholas da Galiza, Castela e Leão e Astúrias.